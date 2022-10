Rissa e coltellate davanti alle giostre in Sardegna: gravissimo un marocchino, siriano fermato per tentato omicidio

Tentato omicidio in pieno centro e in pieno giorno a Olbia, dove un 26enne siriano ha tentato di accoltellare un coetaneo marocchino. La vittima è ricoverata in gravi condizioni: le coltellate lo hanno colpito al costato, sotto l’ascella, sotto il mento e al torace, con la lama che ha rischiato di perforare il polmone.

L’aggressione, dopo una rissa scoppiata a quanto pare per futili motivi, davanti ai passanti e vicino alle giostre dei bambini in una delle piazze della città. Subito dopo, l’aggressore ha tentato di salire su un autobus per scappare in direzione Cagliari: fondamentali, per identificarlo e catturarlo, le testimonianze dei commercianti della zona.