Marito e moglie dispersi per ore sui Sette Fratelli: ritrovati dai vigili del fuoco, incubo finito. La brutta avventura per due coniugi sui monti di Burcei. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono stati impegnati dalle 17 circa per la ricerca di due persone, un uomo e una donna, cercatori di funghi, che hanno perso l’orientamento nella zona impervia dei monti di Burcei, non riuscendo a trovare il percorso di rientro hanno chiesto aiuto al numero di emergenza 115. della sala operativa del Comando VVF, che ha inviato sul posto tre squadre, la squadra di pronto intervento “2A” con il supporto di un’automezzo (AF Luci) per illuminare la zona, la squadra del nucleo “SAF” (speleo alpino fluviale) con automezzo fuoristrada, il nucleo “SAPR” (Sistemi Aeremobili Pilotaggio Remoto) che con i droni hanno provveduto ha scandagliare l’area impervia con la termocamera. Le squadre VVF, dopo averli localizzati grazie anche alle coordinate GPS dello smartphone che ha facilitato la localizzazione, li hanno raggiunti e intorno alle 21:30 riportati in zona sicura sani e salvi.