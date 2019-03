Marito e moglie di Monserrato si schiantano sul guard rail a Flumini: lui è gravissimo, ricoverato in codice rosso. Lui di 62 anni, lei 56 anni, viaggiavano in un gruppo di Vespe durante una gita domenicale con gli amici. Per cause ancora da accertare, in direzione Villasimius è avvenuto l’incidente: i due stavano viaggiando secondo le prime testimonianze proprio verso Villasimius dove era in vista il primo raduno dell’anno delle Vespe. Marito e moglie viaggiavano insieme, l’uomo è in condizioni peggiori dopo il volo sull’asfalto ed è stato portato all’ospedale in codice rosso, i medici stanno tentando di salvarlo. Meno gravi, secondo i primissimi accertamenti, le condizioni della donna. L’incidente è avvenuto nella zona di via Michelangelo a Flumini.