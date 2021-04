Marisa di Quartu: “Le persone vaccinate prima di quelle fragili, assurdo”

“Quando i vaccini per le persone affette da patologie?” A Radio CASTEDDU, Marisa Melis di Quartu Sant’Elena: “A casa ci sono 3 persone con problemi di salute, cioè fragili che non hanno ricevuto il vaccino e non sono stati ancora chiamati. Sabato è stato inaugurato il centro Hub e sono state vaccinate tantissime persone dai 70 anni in su; mi sono recata sabato pomeriggio per avere informazioni e mi hanno detto che per le persone con patologie bisognerà decidere quale vaccino fare perché ora stanno utilizzando l’AstraZeneca. Trovo assurdo che vengano vaccinate prima le persone sane a discapito di quelle fragili”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/798893574376429/

