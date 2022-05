Mario Todde è un fantasma, allarme a Jerzu e Bari Sardo: “Aiutateci a trovarlo”

Un uomo è scomparso in Ogliastra. E ora scattano le ricerche, Dalle 11. 30 di stamattina, ora in cui ha lasciato Jerzu a bordo di una FIAT 500 targata FB480VL, i familiari non hanno notizie di Mario Todde. “Si ha motivo di ritenere che le ricerche debbano concentrarsi tra Bari Sardo (compresa la marina) e Cardedu”, dichiarano Carlo Lai e Ivan Mameli, sindaci di Jerzu e Bari Sardo, “chiunque ne avesse la possibilità è invitato ad adoperarsi in tal senso”.