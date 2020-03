Marinella, medico cagliaritano: “Sindaco Truzzu, i cittadini non hanno più soldi per spesa e affitti: quando parte il Reis?”

Sono un medico che lavora presso un nosocomio cittadino. Al lavoro mi trovo a raccogliere lo sfogo di tanti pazienti cagliaritani che oltre i loro problemi di salute devono affrontarne un altro, ben più grave, creato da COVID19, ossia

l’impossibilità di svolgere un lavoro, seppure sommerso e saltuario, che permetteva loro di pagare un affitto,

le utenze e fare la spesa.

Potrei fornirvi un lungo elenco di “cagliaritani ” in grande difficoltà, che si sono rivolti al Comune , ma inutilmente.

Tutti attendono che il Comune di Cagliari pubblichi il bando per il REIS (Reddito di Inclusione Sardegna).

Cosa aspetta il sindaco Truzzu ? Non c’è altro tempo da perdere, faccia presto il suo lavoro.

Approvi il Bilancio e destini i fondi al REIS.

Lo scenario è già tragico e questi cittadini sono ormai stremati e disperati.

Marinella Melis