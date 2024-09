Marinato il Parma, il Cagliari trionfa 3-2 al Tardini: la prima vittoria è memorabile

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Primo sorriso stagionale per il Cagliari di mister Nicola, e pazienza se arriva lontano dal calore del pubblico della Unipol Domus. I rossoblù vincono a Parma per 3 a 2, in una gara dove i sardi sono stati sempre avanti ai rivali gialloblù. È Zortea ad aprire le danze in chiusura di primo tempo, al minuto quarantasei. Nella ripresa il Parma cambia qualche giocatore e si mostra più incisivo: il pareggio arriva con uno slalom di Coulibaly che serve a Man la palla dell’1 a 1. Seguono altre giocate pericolose ma è il Cagliari ad andare nuovamente avanti alla mezz’ora della ripresa, con un super gol da fuori area di Marin.

All’ottantacinquesimo i padroni di casa riacciuffano il Cagliari col rigore trasformato da Hernani, ma poi arriva l’effetto “quasi recupero” dei rossoblù, la rete del 3 a 2 definitivo arriva all’ottantasettesimo con Piccoli. Prima vittoria stagionale, sardi a quota cinque punti in classifica. La strada verso la salvezza è molto lunga, ma a quanto pare la mano di mister Nicola sta iniziando a farsi sentire su tutta la squadra.