Marina militare in lacrime a Cagliari per la morte di Ugo Masala: “Ha trattato tutti i marinai come figli”

Lutto nella Marina militare di Cagliari per la morte di Ugo Masala. Aveva 64 anni e, sino a una decina di anni fa operava nella base navale del capoluogo sardo. Anche se non più operativo, il suo ricordo era ancora fortissimo tra i colleghi: “Era ricoverato da qualche settimana per una pleurite bilaterale e non pensavamo si fosse aggravato così tanto”, spiega un suo collega e amico, Antonio Gerano. “Il grado che ha ricoperto è stato di primo maresciallo luogotenente. Ugo è stato un sottufficiale della Marina militare con la categoria di otorista navale, ma ha svolto molti incarichi di prestigio nella base navale di Cagliari e con il suo carattere mite ma fermo si è fatto voler bene dai superiori, ma soprattutto dai ragazzi che sotto le sue direttive hanno trovato sempre un padre più che un superiore”.

Lascia la moglie, Patrizia Scalas, e tantissimi amici: “Non aveva figli, forse anche per questo trattava i giovani marinai un po’ come se fosse il padre”. Il funerale di Ugo Masala sarà celebrato lunedì quattro marzo alle 10:30 nella chiesa di San Paolo in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.