Marina far west: ruba due cellulari e due Ipad in un ristorante e scappa, 24enne arrestato dai carabinieri. Nella notte del 27 gennaio, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza per furto un 24enne del luogo, senza fissa dimora, disoccupato. Il giovane, controllato in Viale Colombo e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 portatili tipo IPAD e 2 telefoni cellulari, risultati provento di furto perpetrato poco prima all’interno di un ristorante in via Sardegna a Cagliari. Il giovane si era introdotto nel locale commerciale, previa forzatura della rete metallica della finestra di aerazione. Il ristorante è munito di sistema di videosorveglianza. Dall’analisi dei video estrapolati è stato possibile identificare il ladro. Al termine delle formalità il giovane è stato tradotto in stato di arresto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza con direttissima