Marika, tour in Sardegna sfrecciando sulla moto: il sogno della giovane tetraplegica è realtà

L’incredibile viaggio di Marika. Marika 22 anni, affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica ha un sogno: sfrecciare su una motocicletta. Le Iene e Simone Zignoli lo hanno esaudito e hanno portato la giovane, grazie a una speciale apparecchiatura di sostegno montata a bordo della motocicletta, in giro per la Sardegna. “Abbiamo conosciuto Marika e il suo sogno nel primo servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli”, si legge nel sito della trasmissione Mediaset, “adesso vi mostriamo come è stata preparata la moto per il viaggio insieme a Simone Zignoli e Francesca Gasperi, fotografa e motociclista. Finalmente è tutto pronto, si parte per l’avventura di una vita”. La puntata andrà in onda domani su Italia 1 alle 21. 10.