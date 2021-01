Marijuana in casa, nei guai un bracciante di Villaputzu

Ieri alle ore 10,00, nella località San Priamo del Comune di San Vito, i carabinieri della Stazione di Castiadas, nel corso di un normale servizio perlustrativo, hanno proceduto alla perquisizione personale di un 23enne di Villaputzu, in atto domiciliato poco distante, in Comune di San Vito, bracciante agricolo di professione. Questi veniva trovato in possesso di uno spinello confezionato con della marijuana. A seguito di ulteriore perquisizione estesa al domicilio dello stesso, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 24 grammi del medesimo stupefacente. Il giovane verrà segnalato a breve alla Prefettura di Cagliari nella propria dichiarata qualità di assuntore di stupefacenti.