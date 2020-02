Marijuana, cocaina e 2mila euro in auto: cagliaritano 54enne arrestato a Guasila

I carabinieri di Guasila hanno stretto le manette ai polsi di un uomo di 54 anni. I militari l’hanno visto mentre, al volante della sua auto, stava gironzolando per le vie del paese. Insospettabili, e temendo che potesse trattarsi di un pusher, l’hanno bloccato e hanno fatto “centro” : il 54enne, originario di Cagliari ma da anni residente nel paesino, aveva 80 grammi di marijuana, dieci dosi di cocaina per un totale di altri quattro grammi, due bilancini di precisione e ben duemila euro in contanti. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari e, presto, comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.