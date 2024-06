Maria Laura Manca, Presidente uscente e ricandidata per le Amministrative per Pirri 2024

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maria Laura Manca Presidente uscente per la Municipalità di Pirri e ricandidata in queste elezioni Amministrative per Pirri del 8/9 giugno. Da diverso tempo chi fa il Presidente di Municipalità, visto il complicato ruolo decide di non riproporsi, ci spiega il perché della sua scelta?

La scelta della ricandidatura a Presidente ricalca la stessa decisione che in passato mi ha visto candidata ed eletta per due volte come consigliere della Municipalità, ossia di rispondere ad una richiesta che proviene direttamente dai cittadini Pirresi di rappresentarli nelle Istituzioni per poter fronteggiare problemi quotidiani e risolvere annose questioni, e il Partito Democratico e la Coalizione di centrosinistra ha sostituto con fora questa mia riproposta. Questa volta si aggiunge la necessità di ripristinare alcuni servizi essenziali che il centrodestra governata dalla Giunta di destra di Paolo Truzzu ci ha tolto, parlo della Guardia medica e del Presidio della Polizia Municipale. A questo si aggiunge la necessità di presidiare i prossimi cantieri che dovrebbero essere avviati e sempre rimandati che riguardano i lavori contro il dissesto idrogeologico, il cimitero, centri sportivi a Terramaini e la palestra di Via degli Stendardi, i marciapiedi di via Risorgimento i cui lavori non vanno bene, e per questo temporaneamente sospesi, e che sono da risistemare. Quindi non una mia scelta personale quanto una giusta doverosa assunzione di responsabilità.

A proposito dei lavori sul dissesto idrogeologico quando inizieranno i lavori su via Italia e cosa ci si aspetta?

Su questi lavori regna un certo riserbo da parte del Comune di Cagliari sulla organizzazione del cantiere. Sono lavori urgenti e rimandati di anno in anno ma sembra debbano iniziare in estate. Sottolineo sembra perché siamo decaduti ad Aprile e prima di allora non siamo riusciti ad visionare le carte che ci dimostrino effettivamente tempi e modalità organizzative del cantiere. E sono preoccupata. Ciò che abbiamo chiesto ufficialmente è che lavori siano realizzati per tratti che permetta di non chiudere via Italia totalmente al traffico, ma una sua limitazione, limitando l’impatto sui commercianti e sui residenti. Abbiamo infine chiesto ristori economici ai commercianti. Di questo ne ho parlato anche con il candidato Sindaco Massimo Zedda che si è impegnato a verificarne la possibilità attuativa. Infine il problema di come verrà organizzato il traffico di attraversamento. Su questo abbiamo fatto delle proposte al Comune di Cagliari mi auguro siano prese in considerazione. Dobbiamo vigilare che non sia un eterno cantiere come il centrodestra in questi 5 anni ci ha abituato a vedere. La stessa via Italia in questi mesi è bloccata per rifacimento delle rotaie della Metropolitana in un cantiere che non capiamo come mai non si chiude.

In queste elezioni amministrative Pirri sembra essere stata messa al centro del dibattito politico e nella campagna elettorale dei candidati Sindaci, ne è soddisfatta?

Reputo la essenziale un cambio rotta di visione di questo territorio, una attenzione costante alle esigenze della cittadinanza e non solo in campagna elettorale come troppo spesso si è visto. Negli anni le promesse elettorali non si sono poi realizzate. La Municipalità non può essere vista come un competitor, ma una Istituzione con al sua dignità che merita la giusta attenzione e considerazione, così come i cittadini Pirresi che pagano le tasse e che meritano servizi e decoro urbano.

Ed ecco il nocciolo di questa campagna, chi propone l’indipendenza come comune di Pirri e chi maggiori poteri alla Municipalità, lei, che in questi anni ha vissuto direttamente il rapporto con l’Amministrazione cagliaritana, cosa ne pensa?

La Municipalità è stata costituita nel 2006 in risposta alla legge Brunetta che aboliva le circoscrizioni e nella necessità di riconoscere le peculiarità di una comunità. Anche altre Regioni hanno fatto lo stesso e tanti sono gli esempi virtuosi. La Municipalità è stata dotata di uno Statuto e un Regolamento che le attribuiscono poteri e capacità di azione. Ad oggi assolutamente non riconosciuti dal Comune di Cagliari. La scelta di non diventare Comune autonomo è stata fatta a suo tempo dai Pirresi che avevano ritenuto che rimanere con Cagliari fosse più vantaggioso in termini di servizi e opportunità. Tuttavia rimane forte il senso di appartenenza e identità ancora oggi per chi abita a Pirri e questo rappresenta il punto di forza di questa comunità. Io reputo essenziale partire da un graduale processo che vede riconoscere alla Municipalità le sue deleghe che si traduce di fatto in capacità di fornire servizi e velocità di azione, non si può aspettare un anno per cambiare una lampadina ad un lampione o oltre 5 anni per asfaltare una strada! E’ necessario inoltre una rappresentanza in Giunta quando si prendono decisioni che riguardano la Municipalità e una ulteriore nostra presenza nella città Metropolitana. Quest’ultima ci consentirebbe una degna collocazione tra le città dell’interland. Questo è quanto proposto in raccordo con il candidato Sindaco Massimo Zedda. A questo si aggiunge la necessità di normare con maggiore dettaglio a livello regionale le nostre funzioni, cosa che la legge regionale non ha fatto e che solo parzialmente siamo riusciti in passato. E questo credo sia l’orientamento della maggioranza della cittadinanza. Fondamentale è che la Municipalità e il Comune siano governati dalla stessa maggioranza, l’alternanza ha dimostrato che non funziona.

Il suo slogan e dell’intera coalizione è per Pirri Vogliamo di Più, a conclusione cosa ritiene prioritario?

Un cambiamento di visione. Chiedo che il Comune di Cagliari investa sulla Istituzione Municipalità, la senta propria, così come è avvenuto in questi anni per la Municipalità della Nurra, con cui ho stretto una forte collaborazione, dove il Comune di Sassari ha dato strumenti perché avesse gambe. Chi vota a Pirri avrà tre schede, Europee, Comunali e Municipalità. La nostra è una elezione a tutti gli effetti e come tale è sempre stata percepita dai nostri concittadini. Ciò che pretendiamo è una maggiore attenzione ai bisogni delle persone, la necessità di mettere loro al centro delle politiche cittadine. Rafforzare i servizi sia di dotazione all’interno della Municipalità sia quelli sociali. Non dimentichiamoci che sempre più persone non arrivano a fine mese e che il tasso di povertà anche a Pirri e in tutta Cagliari continua a crescere. La lotta alla povertà, il diritto alla casa, e maggiori azioni a favore dei più bisognosi, una attenzione agli anziani e alle persone più vulnerabili, devono essere le priorità e questo è quello che abbiamo scritto nel nostro programma del Centrosinistra per la Municipalità e per il Comune di Cagliari.

Ci sono da fare scelte, ma queste scelte sono necessarie e non più procrastinabili.