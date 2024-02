Maria Atzeni, uccisa a 78 anni: choc a San Gavino Monreale

Un risveglio nel dolore quello per il paese del Medio Campidano, tragedia assoluta per la nostra Comunità, tragedie mai avvenute in paese” commenta il sindaco. Maria Atzeni, 78 anni, ieri verso le 22,30 è stata rinvenuta da uno dei due figli in casa, oramai priva di vita, con segni evidenti di percosse. L’arrivo delle forze dell’ordine è stato immediato, i quali, dopo le prime indagini, hanno fermato l’altro figlio della donna che soffre di disturbi psichici. Al momento non emergono nuove informazioni a riguardo, ma ciò che è tangibile è il dolore e l’incredulità in paese per la tragedia avvenuta.