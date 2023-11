Margine Rosso, schianto tra due moto e un’auto: un uomo e una ragazza feriti nella carambola. Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle 13:30 circa, per incidente stradale sulla strada Provinciale 17 (litoranea per Villasimius) all’altezza della località Margine Rosso in territorio del comune di Quartu Sant’Elena CA, dove per cause da accertare sono rimaste coinvolte in uno scontro due moto e un’autovettura. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di viale Marconi, che ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale, temporaneamente interdetta al transito dei veicoli anche a causa di una perdita di carburante da uno dei serbatoi delle moto. Il personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza con le ambulanze ha soccorso e trasportato in ospedale i conducenti delle due moto coinvolte, un uomo (classe 1971) ed una donna (classe 1982). Sul posto la Polizia Locale per quanto di loro competenza.