Margine Rosso, gli striscioni dei bambini a Milia: “Al mare sicuri, regalaci più semafori e dissuasori”

I bambini quartesi, soprattutto quelli che risiedono nel litorale di Margine Rosso, vogliono andare al mare in sicurezza. E la sicurezza prima di tutto parte da quella strada “maldetta”, così stretta e trafficata, che si trova davanti a Margine Rosso. Per questo con le mamme della zona hanno organizzato nella notte striscioni di protesta, o meglio di disperato aiuto al Comune: “Al mare sicuri….più semafori, più dissuasori! Grazie Milia”, scrivono in grande al primo cittadino quartese sperando che la loro richiesta venga accolta al più presto. E gli striscioni sono lì, nella zona dell’edicola, quella degli ingorghi, dove attraversare di fretta ogni volta è un rebus. Tra il mare e la speranza. In un punto dove purtroppo incidenti, code e investimenti sono spesso la regola.