Mareggiata da record anche a Cala Sinzias, gravi danni al chiosco Maklas. Semi distrutto dal mare spinto dallo scirocco anche uno dei chioschi più belli e frequentati della spiaggia del Sarrabus, con le onde altissime fortissime che hanno raggiunto la struttura. Nella foto il momento nel quale il mare si è divorato la spiaggia arrivando sino al Maklas e colpendolo con forza. Per fortuna la stagione turistica è ancora lontana e per i titolari ci sarà il tempo di rimettere in sesto il “gioiello” della spiaggia.