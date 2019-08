Mare inquinato a Calamosca: “Tantissimo calcare in spiaggia, arriva da fogne abusive?”

I dati girati dall’Arpas, che ha effettuato il monitoraggio, al Comune di Cagliari, non lasciano dubbi: Escherichia coli trovata nelle acque di Calamosca. E l’amministrazione comunale non ha potuto fare altro che firmare subito un’oridinanza ad hoc: mare off limits sino a nuovo ordine, proprio alla fine dell’estate. Spunta un video, realizzato stamattina da qualche bagnante e pubblicato nel gruppo Facebook “Calamosca” nel quale vengono mostrati i tanti rifiuti raccolti, in spiaggia, nelle ultimissime ore. Dentro alcune buste ci sono “cicche di sigarette, bottiglie, reti e siringhe”. Ma, soprattutto, “calcare, tantissimo calcare che ormai si sbriciola. Arriva da qualche fogna che non si sa dove si trovi?”, si domanda chi ha realizzato il filmato.

E c’è l’appello-sos: “Un paradiso destinato a distruggersi per colpa di chi se ne frega”.

Intanto proseguono i controlli a Calamosca. Lunedì l’esito delle nuove analisi.

La balneazione era stata interdetta venerdì 30, con ordinanza sindacale, a causa di alcuni valori che avrebbero potuto creare dei rischi per la salute pubblica.

Una prima campionatura è stata effettuata proprio venerdì 30 alla quale sono seguiti oggi, sabato 31 agosto, nuovi sopralluoghi con la raccolta di altri campioni. Occorreranno quarantotto ore per avere gli esiti e se lunedì 2 settembre i valori fossero rientrati in quelli consentiti dalle norme, il divieto di balenazione verrebbe annullato.