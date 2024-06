Marco Milia: La Svolta per il Centro Storico di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Marco Milia, candidato con la lista civica “Orizzonte Comune” e sostenitore di Massimo Zedda per la carica di sindaco, ha un piano ambizioso per trasformare questa situazione. Con una visione chiara e concreta, Milia intende rivitalizzare il centro storico attraverso la “buena movida”.

La Visione di Marco Milia

Il cuore pulsante del progetto di Milia si basa su quattro pilastri fondamentali:

1. Estensione degli Orari di Apertura dei Locali

Marco Milia propone un equilibrio tra divertimento e tranquillità. La sua idea è di allungare gli orari di apertura dei locali e di esposizione della musica, mantenendo dei limiti durante la settimana per garantire il riposo dei residenti, ma prolungandoli nel weekend. Questo permetterà ai giovani e ai cittadini di godersi il centro storico senza dover cercare altrove il divertimento. Attualmente, le politiche soffocano la vitalità notturna e il turismo della città. Senza un cambiamento, i prossimi quattro anni potrebbero vedere un ulteriore declino.

2. Presidio Fisso delle Forze dell’Ordine in Via Roma

La sicurezza è un altro punto cardine della proposta di Milia. Egli chiede la presenza costante delle forze dell’ordine in via Roma, l’arteria principale del centro storico. Questo presidio non solo garantirà la sicurezza durante le ore notturne, ma permetterà anche di effettuare controlli rigorosi sulle attività che non rispettano le regole.

3. Maggiore Pulizia dei Quartieri del Centro Storico

La “buena movida” deve essere sinonimo di ordine e pulizia. Marco Milia punta a una maggiore pulizia dei quartieri del centro storico, affinché le serate di festa non si traducano in degrado e sporcizia. Un ambiente pulito non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma attrae anche più turisti, trasformando il centro storico in un luogo vivace, sicuro e accogliente.

4. Revisione del Piano Commerciale con il Coinvolgimento delle Associazioni di Categoria

Un altro punto cruciale del programma di Milia è la revisione del piano commerciale del centro storico. Questa revisione sarà condotta congiuntamente con i Centri Commerciali Naturali (CCN) e le associazioni di categoria, che negli ultimi anni sono state completamente escluse dalle decisioni politiche comunali. Milia propone un ascolto fisso delle esigenze di queste associazioni, per creare un piano commerciale che rispecchi realmente le necessità e le potenzialità del centro storico, favorendo così una crescita economica sostenibile e inclusiva. Inoltre, si proporrà che i proventi derivanti dalle tasse per il suolo pubblico, vengano reinvestiti per creare valore sulle attività artigianali nelle periferie e per offrire maggiori servizi ai cittadini più vulnerabili, con centri di ascolto per disabili, anziani e categorie a rischio.

Il Futuro di Cagliari con Marco Milia

La candidatura di Marco Milia rappresenta una speranza concreta per il futuro di Cagliari. Con la sua visione, il centro storico può tornare a essere un luogo di incontro e vitalità, dove sicurezza, divertimento e rispetto per i residenti convivono armoniosamente. È il momento di guardare oltre le attuali politiche che limitano la crescita della nostra città.

Il Momento di Agire è Ora

Se non si interviene subito, i prossimi quattro anni vedranno un ulteriore peggioramento della situazione. La candidatura di Marco Milia è una chiamata all’azione per tutti i cittadini che credono in una Cagliari più sicura, viva e pulita. È tempo di sostenere chi ha a cuore il benessere della nostra comunità e il futuro della nostra città.

VIDEO https://www.instagram.com/reel/C7UbmBDMud9/?igsh=MmI5bm1nMXczaWM1