Marco Frau scomparso da Assemini, le figlie e i colleghi a Rai 3: “Torna, non stiamo più vivendo”

Finisce su Rai 3, a “Chi l’ha visto?”, il caso di Marco Frau, maestro 52enne scomparso una settimana fa dalla sua casa di via Pola ad Assemini. Le due figlie e i suoi colleghi hanno lanciato vari appelli, ricostruendo prima le ultime ore “sicure” di Frau. La figlia Michela ha spiegato di aver ricevuto “un messaggio che mi ha informata dalla scomparsa la mattina successiva”. L’altra figlia, Simona, ha aggiunto che “l’ho sentito al telefono verso le ventidue della sera della scomparsa, stava bene ed era tranquillo. Siamo rimasti poco a parlare perché eravamo entrambi stanchi”. L’uomo vive da un mese ad Assemini, si è infatti trasferito lì dopo essere vissuto per anni a Villasimius (paese nel quale sono rimaste le sue due figlie). Ha parlato anche la collega che ha denunciato la scomparsa di Marco Frau, Lisa Esposito: “Lui per me è una persona cara, il giorno della scomparsa siamo rimasti insieme sino alle 18:30 e ci siamo visti anche dopo. Torna, Marco, parlo anche a nome delle mie colleghe. Non viviamo più, qualunque sia il problema ai può risolvere”.

Michela Frau ha poi ricordato che “dentro casa di mio padre c’erano le chiavi, i documenti e il cellulare. Adesso ce l’hanno i carabinieri ma è bloccato, e non può essere sbloccato perché non è stata aperta nessuna indagine”. Qualche informazione utile, forse, potrebbe arrivare dal telefonino del maestro scomparso? Forse si, o forse no. La certezza, l’unica, è che Frau è ormai cercato in tutta la Sardegna. Ad Assemini sono stati affissi centinaia di volantini con la sua foto.