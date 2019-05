Marco, il disabile di Oristano che ama il web: “Non riesco a scrivere, aiutatemi a usare il computer”

“Vi chiedo solo questo: aiutatemi ad usare il pc”. Marco Pinna, 31 anni, di Oristano, ha avuto trauma da parto alla nascita. Si muove con l’aiuto di una carrozzina e ha difficoltà a scrivere. Tante gioie gliele regala il pc che utilizza per navigare sul web, ascoltare la musica, chattare con gli amici e frequentare i social network. Purtroppo però Marco ha difficoltà a scrivere e a usare il computer. Riesce a stare al pc la sera, quando la madre torna dal lavoro e la aiuta. Ma durante il giorno è un problema: perché di mattina sta col padre Salvatore, pensionato di 64 anni che il computer proprio non lo sa usare (“riesco ad accenderlo ma non gli sono di grande aiuto”, confessa). Così Marco lancia un appello: “Vorrei stare più tempo al pc ma non posso. Mi piacerebbe avere qualcuno che insegni a mio padre a utilizzare il computer o che venga ad aiutarmi la mattina. Chi può mi aiuti”.