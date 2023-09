Marco Carta infiamma Quartu per due ore, pienone in piazza tra cori e selfie (VIDEO)

Missione compiuta. Marco Carta conquista e infiamma Quartu per oltre due ore, tra canzoni del suo repertorio e hit che ormai fanno parte della storia musicale italiana (una tra le tante cantate sul palco, “Cambiare” dell’indimenticabile Alex Baroni). Pienone in piazza Santa Maria per il concerto del cantante originario di Pirri, vincitore di Amici e di un festival di Sanremo. In tanti, non solo giovani, hanno accompagnato le principali canzoni di Marco Carta, per una serata all’insegna della musica e della spensieratezza. La piazza simbolo del rione piena ma senza eccessi: non si sono registrati problemi o criticità degne di nota.