Marco Carta in concerto a Monserrato massacrato sui social: “Speriamo ci lanci magliette senza antitaccheggio”

Marco Carta preso di mira dai leoni da tastiera: “Per suonare a Monserrato la sua carriera deve essere brillante”, “Speriamo che ci lanci le magliette senza l’antitaccheggio” ma c’è chi mette tutti a tacere evidenziando che i commenti inopportuni, ossia cyberbullismo, sono “veramente vomitevoli. E siete pure adulti”.

Ieri l’artista nato e cresciuto ai confini con la città dell’hinterland cagliaritano si è esibito in concerto innanzi a migliaia di persone che lo hanno acclamato e, insieme a lui, cantato e ballato per la serata inclusa nel tabellone dei grandi eventi organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Un successo, come le numerose tappe che hanno preceduto quella monserratina e che lo hanno incoronato tra gli artisti più acclamati dell’estate 2023 sarda. Ma c’è chi così non pensa e ha sfogato la propria frustrazione tramite social sino a richiamare l’attenzione di chi, stanco ed esasperato dei commenti sprezzanti, ha deciso di “banchettare” gli haters.

“A me sinceramente Marco Carta non piace, ma tutto questo cybergbullismo è veramente vomitevole” scrive una donna in uno dei gruppi social più letti dedicati alla città. “La cosa ancora più triste, che siete i primi a scandalizzarvi e cercare di dare lezioni di vita ad esempio, ai genitori di alcuni ragazzetti, che si prendono gioco di un nostro compaesano. Gente riprendetevi, ma seriamente e siete pure adulti. Non aggiungo altro”. Una giusta riflessione, da quanto emerge dalle reazioni a favore che ha ricevuto il post, che evidenzia una problematica assai diffusa, ossia quella del ciberbullismo adottata non dai giovani bensì dagli over. Spesso additati e condannati dagli adulti per comportamenti denigratori rivolti nei confronti dei loro coetanei, bambini, adolescenti e ragazzi prendono il cattivo esempio proprio dai “grandi” che, forse, nemmeno si rendono conto che con tali atteggiamenti mettono in atto le pratiche contro le quali, le istituzioni in primis, combattono al fine di estirpare la tendenza a umiliare, prendere in giro, diffamare. Le proposte dell’artista possono non corrispondere ai gusti musicali ma ciò non consente di esporre considerazioni contro la persona. La “tattica” migliore, in genere, è quella di non evidenziare tali atteggiamenti ma quando si esagera è bene, invece, ricordare che gli adulti devono dare il buon esempio se si vuole auspicare un futuro propositivo. Per la cronaca, il concerto del vincitore di Sanremo è stato acclamato da un folto pubblico in festa che, per concludere in bellezza la serata, ha potuto ammirare lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato Monserrato e accolto il ferragosto.