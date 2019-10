Lavaggio dei marciapiedi a Cagliari: via alla sperimentazione, si parte da via Costa

Lavaggio dei marciapiedi in città. Via alla sperimentazione. L’annuncio del sindaco Paolo Truzzu su Facebook. “Oggi abbiamo iniziato un primo esperimento per migliorare la pulizia della città. Il lavaggio dei marciapiedi in via Costa”