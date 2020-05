Marcella, biologa di Ussana: “Sì al Poetto a numero chiuso, sarà dura per chi piazza dieci ombrelloni dalle 8”

C’è chi è contrario perchè “il Poetto è un rito sacro”, “i weekend estivi bisogna andare al mare dalla mattina alla sera” o perchè “con ticket e ingressi contingentati non sarà più spiaggia libera”. Tutte opinioni di chi ama la spiaggia, utile ricordarlo. E c’è anche chi, amando allo stesso modo la sabbia del litorale cagliaritano, benedice la proposta del numero chiuso. Marcella Rolesu, 54 anni, di Ussana, è biologa e ricercatrice nel settore delle malattie rare all’ospedale Binaghi: “Certo, non so se sia fattibile realmente, mi immagino il Poeto a luglio e agosto quando arriverà gente da tutte le parti. Gli ingressi contingentati sono una buona idea, anche se ritengo sia meglio che la spiaggia libera sia gestita dalle cooperative che hanno esperienza del settore, alle quali pagare un prezzo simbolico, magari un euro, in modo che possano riservarmi uno spazio per il lettino. La vedo dura per quelli che erano abituati a piantare dieci ombrelloni per la propria famiglia, i parenti, gli amici, i vicini di casa alle otto del mattino, e andavano via al tramonto”.

Ma la Rolesu ne fa soprattutto un discorso di sicurezza: “Andare al mare non è esattamente tra le priorità, quest’anno, preferisco ricordarmi dei malati e dei morti per Coronavirus che pensare a una vacanza. Al mare vado spesso in cooperativa perchè non voglio portarmi dietro ombrellone, teli e lettini”.

“Gli assalti alla spiaggia, se la lasceranno libera, ci saranno. Bisogna invece garantire tutta una serie di misure di sicurezza, senza però gravare sulle famiglie”. Quindi padre, madre e figlio dovrebbero pagare “dieci centesimi in tre, non di più. Poi, la mia è solo un’idea, e spero comunque che questa sia l’unica estate di emergenza”.