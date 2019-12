Marcel di Cagliari: “Tempestato da chiamate truffa del trading online, hanno preso il mio numero da internet”

Ha “ingrossato” la sezione delle chiamate spam del suo cellulare, negli ultimi mesi, Marcel Alfred Denrath. Troppe telefonate ricevute da numeri con prefissi mai visti prima. Quarantacinque anni, di Cagliari, è uno dei tanti cagliaritani tartassati da chi propone affari tanto stratosferici quanto falsi. Il trading online, una delle “emergenze” più in voga nell’ultimo anno in città: stando ai dati della polizia Postale, sono decine le denunce presentate tanto da “insospettabili” come liberi professionisti e lavoratori, quanto da ultrasessantenni. Tutti caduti, purtroppo, nella trappola del “facile guadagno”. Alla fine, però, si riempiono solo le tasche dei truffatori: “Nell’ultimo mese ho ricevuto una quindicina di telefonate, tutte da numeri con prefissi quali il 350, 351, 353”. Chi c’era dall’altro capo del telefono? “Signorine, dal chiaro accento dell’est Europa, che mi hanno proposto di investire dei soldi nel trading online. Si sono presentate come referenti di una non meglio precisata ‘corporation’ straniera”. La tecnica utilizzata, stando al racconto del nostro lettore, è sempre la stessa: “Mi hanno detto che avrei ottenuto buoni guadagni se mi fossi affidato ai loro consigli. Io, ovviamente, non ci sono cascato. Ho detto di avere una laurea in Economia e, a quel punto, hanno riattaccato”. A una bugia, insomma, Denrath ha risposto con un’altra bugia: “Sì, ho la laurea, ma in Psicologia del lavoro”.

Ciò che appare quantomeno curioso al 45enne, però, non sono tanto i tentativi di truffa: “No, la cosa davvero inspiegabile è come loro siano riusciti ad avere il mio numero”. Tuttavia, quando l’ha domandato alle “gentili” signorine, una risposta c’è stata: “L’hanno trovato su internet, all’interno dei curriculum che invio su vari siti di lavoro. Roba da matti”, afferma, “ho anche chiesto spiegazioni alla mia compagnia telefonica ma mi hanno detto che non possono fare nulla perchè, quando ho caricato i miei dati, ho dato l’assenso al loro trattamento per altri fini. Non avrei mai pensato, però, che questi altri fini, stando a quanto mi hanno detto, riguardassero anche proposte telefoniche inverosimili di trading online”.