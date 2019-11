Maran al Comune, Truzzu: “Grazie per aver detto in Rai che Cagliari è il paradiso”

Il mister rossoblù Rolando Maran è stato ricevuto in serata a palazzo Bacaredda dal sindaco Paolo Truzzu. “Una bella chiacchierata in Municipio con il mister Rolando Maran”, ha dichiarato il primo cittadino, “l’ho personalmente ricevuto e ringraziato per aver dichiarato in Rai che Cagliari è il Paradiso. E anche per le belle soddisfazioni e il bel gioco che lui e la squadra ci stanno regalando.

Mi ha colpito la sua umanità e semplicità e ringrazio di cuore l’amico Alberto Bertolotti per aver favorito l’incontro”.