Maracalagonis, un omaggio floreale nel cimitero comunale per chi non può andare

In questi giorni, più che mai, i cari estinti vengono ricordati con un fiore, il classico simbolo che dona un po’ di conforto al cuore che tanto soffre per la perdita di chi fisicamente non è più sulla terra ma che è sempre protagonista nei ricordi indelebili dello spirito e della mente. Chi, per vari motivi, è impossibilitato a recarsi nella casa del riposo eterno potrebbe vivere questi giorni con ancor più tristezza e solitudine, ben per questo la sindaca Francesca Fadda e la sua amministrazione hanno pensato di mostrare vicinanza e supporto porgendo una composizione floreale in vari punti del cimitero a nome della comunità per “essere vicino a tutti i defunti e ai loro cari.

Abbiamo deposto un omaggio floreale in tutti i punti del cimitero comunale curati da Signor Ercole Saddi coadiuvato da Luca Contini della ditta Prima 2000 che ogni giorno come custodi e necrofori si prendono cura e custodia del cimitero rendendolo ordinato e sempre perfetto. Voglio ringraziarli per la dedizione mostrata oltre la professionalità dimostrata.

Un gesto che vuol rappresentare il calore affettivo di tutta la comunità alle famiglie che in questo difficile momento, non possono andare a porre un solo fiore sulla tomba dei loro cari.

Vogliamo mantenere vive le tradizioni e ricordare con un semplice gesto chi non è più sulla Terra”.

Subito dopo le festività con l’approvazione della variazione di bilancio in consiglio comunale, l’ufficio tecnico che ha predisposto la gara d’appalto per ampliamento cimitero darà notizie di nuovi orari per permettere lo svolgersi dei lavori e iniziare il cantiere per il nuovo cimitero.