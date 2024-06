Maracalagonis, scatta la gara di solidarietà per gli anziani che hanno perso la casa nell’incendio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maracalagonis – Solidarietà verso la coppia di anziani che ieri pomeriggio ha perso la casa a causa di un grosso incendio divampato accidentalmente: i cittadini pronti a mettere in moto la macchina degli aiuti con una raccolta fondi da destinare ai proprietari del bene immobile interessato dalle fiamme. Un tam tam partito sui social dopo poche ora dal disastro: un evento che non ha lasciato indifferenti i compaesani degli anziani, 69 e 77 anni, che in pochi attimi hanno perso i sacrifici di una vita. Compresi i ricordi collezionati nel tempo, quelli che, tra soprammobili, fotografie e regali ornano il cuore di ogni casa. “Se qualcuno avesse intenzione di fare una raccolta fondi per dare un piccolo contributo io ci sono” esprime un residente nel gruppo dedicato al paese. Immediate le risposte e i consensi all’appello lanciato, in tanti hanno già espresso parere positivo: “Un abbraccio alla famiglia e son sicura che ognuno di noi sarà una goccia che formerà un oceano per dare una mano a questa famiglia che ha perso tutto” si legge tra i vari commenti. La solidarietà, insomma, quella che abbraccia nei momenti più difficili e che cura le ferite, soprattutto quelle dell’animo sconsolato.

I fatti: l’allarme è scattato ieri alle ore 14:30, all’interno dell’abitazione della coppia, situata nel centro del paese, dove è divampato accidentalmente un incendio che ha completamente distrutto l’appartamento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti in quanto i coniugi sono riusciti a uscire in tempo dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i militari del NORM di Quartu Sant’Elena e della Stazione di Maracalagonis, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dell’area.