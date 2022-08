Maracalagonis, salvi tutti gli occupanti delle barche alla deriva a Cann’e Sisa e Baccu Mandara

Le due barche, una di quindici metri e un’altra più piccola, finite alla deriva nel mare, in tempesta, davanti a Cann’e Sisa e Baccu Mandara, sono state messe in sicurezza. La prima solo parzialmente, poco dopo l’alba si trovava ancora incagliata e si cercherà di portarla a riva nelle prossime ore. Il cabinato di Baccu Mandara, invece, si trova già sulla spiaggia: gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e, nella notte, la barchetta è stata letteralmente trascinata verso la riva. Sul posto sono intervenute diverse squadre della Guardia Costiera di Cagliari, che hanno avuto difficoltà ad agire a causa del mare in tempesta: ma, alla fine, l’importante è che nessuno si sia fatto male.