Incidente stradale primo pomeriggio nei pressi della rotonda di Gannì, in direzione Maracalagonis. Un’auto, con a bordo un 21enne di Quartu, per cause da accertare, è finita fuori strada.

A soccorrere il giovane che rientrava da lavoro è stata l’equipe medica dell’ambulanza Alpha 11 di Quartu che l’ha trasportato in codice giallo al Policlinico. E’ intervenuto anche l’elisoccorso dell’Areus.