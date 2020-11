Maracalagonis, per l’allerta meteo scatta la pulizia straordinaria del rio Melisceddu

Maracalagonis, in considerazione dell’allerta meteo a rischio elevato si sta procedendo alla pulizia straordinaria dell’alveo del rio Melisceddu dai rifiuti abbandonati e dalla vegetazione per consentire il regolare scorrimento di eventuali piene del fiume.

La sindaca Francesca Fadda: “Ringrazio la Città Metropolitana che ha accolto la richiesta urgente e si è presentata in loco per gli interventi e la ditta Formula Ambiente sempre pronta a intervenire”.

Non solo: una volta che saranno individuati i responsabili, successivamente al controllo che verrà effettuato da chi di competenza, “darò mandato di provvedere per gli opportuni provvedimenti e denunciarli all’Autorità giudiziaria per eventuali danni ambientali”. La sindaca rivolge anche un appello alla popolazione: “Chiedo per favore a tutti i cittadini di segnalare alle autorità di competenza eventuali abbandoni di rifiuti ovunque essi siano e di collaborare e rispettare la raccolta dei rifiuti come stabilito dai calendari, in modo che l’azienda che ritira possa farlo senza dover sempre lasciare la busta”.