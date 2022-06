Maracalagonis, l’assurdo furto: “Hanno rubato la pavimentazione del palco del nuovo giardino”

Sono entrati nella nuova oasi verde di Maracalagonis, il parco Carboni, e hanno portato via la pavimentazione in legno installata per il palco degli spettacoli. Il furto è avvenuto nel parco Carboni, alla periferia del paese. Sabato sera l’inaugurazione con tanto di concerto, qualche ora il furto. A darne notizia è la sindaca Francesca Fadda: “Hanno rubato tra ieri notte e stamattina il tavolato del palco per gli spettacoli. Un furto ai danni del nostro Comune che comprometterà anche il montaggio del palco per le successive feste in piazza e, nelle località di Maracalagonis, non so se potremo garantire altri spettacoli. L’ufficio della polizia Locale e l’ufficio tecnico sta presentando apposita denuncia e stiamo scaricando le telecamere registrate ad ampio raggio che permetteranno di individuare i responsabili. Chiedo a chiunque sapesse o a chi si è sporcato le mani di volerci contattare e voler riportare eventualmente il tavolato”, così la sindaca.

I malviventi, quindi, potrebbero avere le ore contate.