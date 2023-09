Maracalagonis, in casa mezzo chilo di marijuana e oltre 2 mila euro in contanti: coppia di cagliaritani in arresto.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena, Maracalagonis e Burcei e i cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato ieri a Maracalagonis in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, un 27enne cagliaritano e la sua compagna, anche lei cagliaritana. Durante una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa in località Baccu Mandara, i due sono stati trovati in possesso di 565 grammi di marijuana, 85 grammi di hashish e di 2.480 euro in contanti, oltre a vario materiale per il confezionamento e il taglio delle sostanze. Al termine della redazione dei verbali la coppia è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.