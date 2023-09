Maracalagonis, gattina sofferente salvata dopo due giorni di tentativi

Un felino in evidente stato di difficoltà e la premura da parte delle istituzioni e dei cittadini affinché il gatto fosse catturato e messo in sicurezza: sempre più premura verso il benessere animale, la volontà di salvare la vita e prodigarsi anche nei confronti degli amici a quattro zampe meno fortunati. Questo è quanto è accaduto a Maracalagonis, “ci sono voluti due giorni ma siamo riusciti, con la preziosa collaborazione della Dott.ssa Cortis della Asl di cagliari e Shardana e Bau club di Maracalagonis.

La gattina si è fatta prendere tranquillamente, segnalata dalla signora Medici e grazie all aiuto della Signora Antonella Corrias e alla signora Ignazia Saddi che munita di trasportino la ha accudita fino all’arrivo delle autorità competenti” ha espresso Fadda. Una sinergia di forze, quindi, per recuperare la gatta che vagabondava da giorni. Ora è al sicuro tra le braccia degli esperti e per lei si auspica che una famiglia sia pronta ad accoglierla e amarla come merita.