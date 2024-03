Maracalagonis, bagno di folla per il Primo Trofeo Gigi Riva

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolta sabato la cerimonia alla presenza di numerosi cittadini e tifosi di Riva: in volo anche Paolo Serra, pilota di Maracalagonis “appassionato sfegatato anche di Riva che ci ha regalato fumogeno rosso blu e ha colorato l’aereo rosso e blu per l’occasione”. Non solo: presenti anche il figlio Nicola, le ex glorie del Cagliari Calcio e una maglia firmata da Pavoletti è stata regalata per l’occasione. “Nel corso dell’esercizio del mandato ricevuto, ho avuto moltissime occasioni di partecipare ad inaugurazioni e comunicazioni; quella di” sabato, “però, rappresenta per me un qualcosa di veramente speciale come voluto dall’amministrazione comunale e lo sarà sicuro per tutto il paese. I vincitori del primo trofeo sono stati premiati da Nicola Riva, ha vinto il Mara, “ma il trofeo verrà portato dal presidente della Gsa Maracalagonis a tutte le società che hanno partecipato e quindi sono tutti premiati.

Ha anticipato la premiazione un convegno sullo sport e sulle riforme dello sport a cui hanno partecipato il provveditore Francesco Feliziani come relatore, Maurizio Cuccaro dell’associazione Badminton Maracalagonis, Andrea Delpin per il Bambinton Nazionale, il delegato allo sport Salvatore Angioni, l’assessore ai servizi sociali Martina Mulliri, Christian Ghironi atleta dell’atletica leggera campione nazionale di corsa a cui abbiamo fatto i complimenti e ha dato la sua testimonianza preziosa, il presidente della scherma regionale e tutte le società del territorio”. Una giornata all’insegna dello sport, quindi.

“Ancora un omaggio è stata la presenza delle vecchie glorie del Cagliari che si sono prestati alle tante foto con i ragazzi.

Infine il Cagliari Calcio ha regalato al Comune di Maracalagonis la maglia di Pavoletti firmata e autografata da tutti i giocatori”. Una passione che unisce, dunque, che accentua la validità dei rapporti che si possono intraprendere grazie allo sport e a tutte le sue molteplici sfaccettature e, questo, anche grazie a chi è stato un campione dentro e fuori dal campo di calcio e che verrà per sempre ricordato con azioni e iniziative come questa avvenuta a Maracalagonis.