Maracalagonis, 70 mila euro per interventi di recupero ambientale

A darne comunicazione è la sindaca Francesca Fadda: “La Giunta comunale ha ricevuto il finanziamento che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente”. “È stato aggiudicato e affidato il servizio tecnico di “Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza dell’intervento di Recupero Ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti”, all’Operatore Economico Simone Saiu” che ha predisposto e trasmesso all’Amministrazione Comunale il progetto esecutivo, redatto su un unico livello, “Recupero ambientale aree degradate da abbandono di rifiuti”. Verrà predisposta una mappatura dettagliata dove saranno indicate le zone da ripulire, individuate le discariche nelle campagne e, parallelamente, avviato un progetto per la sensibilizzazione al rispetto ambientale. Non solo: tutto il differenziato andrà in premialità.