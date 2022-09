Mara Farci in coma per l’anoressia mai sconfitta, non voleva curarsi: è a Roma e respira da sola

E’ stata l’anoressia, mai curata per sua volontà, a far cedere il fragile corpo di Mara Farci, la 30enne di Fluminimaggiore in coma, arrivata oggi a Roma con un volo da Melbourne in Australia grazie a una raccolta fondi lanciata dal sindaco Marco Corrias. Ed è proprio lui a raccontare al Messaggero la dolorosa storia di Mara, sin da quando ben 14 anni fa ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari. Mara resterà per qualche giorno ricoverata al Gemelli, poi sarà riportata a casa in Sardegna, obiettivo finale di quella raccolta fondi finita anche nello stritolatoio della polemica social.

Nonostante gli evidenti problemi di salute, che secondo il quotidiano romano lei non aveva voluto mai curare, Mara voleva continuare a vivere e viaggiare, tanto che due mesi fa aveva deciso di trasferirsi a Melbourne, in Australia, lasciando in Sardegna la famiglia e il lavoro. In Australia lavorava come ragazza alla pari, e nelle prime settimane sembrava che le cose stessero andando bene. Ma proprio lì, dove era convinta di potersi ricostruire una vita, il suo corpo ha ceduto. “Ha avuto un collasso degli organi interni, all’Alfred Hospital di Melbourne i medici l’hanno presa per i capelli. I genitori sono partiti immediatamente”, racconta il sindaco Marco Corrias. Una volta arrivati lì, nella disperazione – e solitudine – più totale, hanno iniziato a fare i conti non solo con l’immenso dolore ma anche con i costi proibitivi della vita, aiutati dai compaesani a pagare l’albergo per i pernottamenti. Decisamente proibitivo per le loro risorse il viaggio di rientro: 50mila euro circa per il volo. Una cifra enorme, che ha fatto venire al sindaco Corrias l’idea di lanciare una raccolta fondi chiusa a 70mila in 5 giorni. Fra qualche giorno, Mara tornerà in Sardegna e sarà ricoverata in rianimazione.

La ragazza respira autonomamente ma i medici non sono riusciti a svegliarla. Decisivo potrebbe essere l’abbraccio della sua comunità, dei parenti e degli amici che l’aspettano a Fluminimaggiore per farle sentire tutto il loro affetto.