Manutenzione al serbatoio di San Michele, possibili disservizi idrici a Cagliari

Martedì 19 e giovedì 21 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione del serbatoio di San Michele a Cagliari con la conseguente interruzione dell’erogazione idrica alle condotte di distribuzione principale che approvvigionano alcune zone cittadine.

Martedì 19 l’interruzione dell’erogazione idrica interesserà i quartieri di Mulinu Becciu, San Michele, via Brotzu e limitrofe, viale Monastir e limitrofe, viale Elmas e limitrofe.

Giovedì 21 l’interruzione riguarderà il quartiere di Barracca Manna.

Per limitare i disservizi saranno contestualmente eseguite manovre in rete per approvvigionare le utenze da condotte di distribuzione secondaria.

Potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di torbidità e cali di pressione nelle zone interessate.