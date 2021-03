Manuela di Quartu a Radio Casteddu: “Adottate Luna, la gattina triste che cerca una famiglia”

Luna cerca casa: ha 5 anni e attualmente vive in stallo con altri felini. Ma trascorre le sue giornate in un angolo “e si sta lasciando andare”. A Radio CASTEDDU, Manuela Scalas,

49 anni di Quartu Sant’Elena. “È dolcissima, ha sempre avuto una padrona ed è abituata a vivere in compagnia ma non di tanti altri gatti come ora, che forse non l’accettano. Era abituata in un contesto di armonia e amore e si è trovata, da un momento all’altro, a vivere diversamente e non avere più il suo punto di riferimento. Io spero di riuscire a toccare il cuore di qualcuno e che possa prendere in carico la gattina, la possa adottare e darle armonia e amore di cui necessita, perché ha 5 anni e anche i gatti adulti hanno diritto di essere adottati”.

Per chi volesse adottare Luna, può contattare Manuela Scalas al 348 09 41 632 o tramite la sua pagina Facebook.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

