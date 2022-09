Manifesti funebri per la Regina, dal cuore della Sardegna l’abbraccio alla famiglia

Sono comparsi oggi nel cuore della Sardegna, a Orgosolo ma anche in altri centri vicini, alcuni manifesti funebri in onore di Elisabetta II, l’amatissima regina del Regno Unito morta ieri a 96 anni. Sono stati i fedales dell’associazione Madonna dell’Assunta a firmare il manifesto, in cui si dicono addolorati per la scomparsa della sovrana più longeva della storia e si stringono intorno ai parenti, vengono citati i figli e i nipoti di Elisabetta come si vede nella foto pubblicata nella pagina Facebook L’Eco di Barbagia, per condividerne il dolore.