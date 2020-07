Manifestanti gettano in mare la statua di Colombo, Trump: “Sono dei nazisti”

Un gruppo di manifestanti che protestavano per la morte dell’afroamericano George Floyd ha rovesciato e gettato in mare la statua di Cristoforo Colombo a Baltimora, in Maryland. Nei video diffusi sul web si vedono i manifestanti che chiedevano la rimozione di tutte le statue dedicate a Colombo nel Paese, tirare giù con delle corde il monumento dedicato all’esploratore italiano indicato come responsabile per il genocidio e lo sfruttamento delle popolazioni native nelle Americhe.

“Difenderemo, proteggeremo e preserveremo lo stile di vita americano iniziato nel 1492 con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo e insieme combatteremo per il sogno americano”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump,

