Mandas, un bellissimo esemplare di barbagianni in pericolo salvato dai cittadini e dal corpo forestale

Mandas – Un bellissimo esemplare di barbagianni in pericolo è stato salvato dai cittadini e dal corpo forestale, il sindaco Umberto Oppus: “Mandas è anche questo: fauna da valorizzare e magari da far conoscere ai più piccoli anche attraverso i ricordi degli anziani con questi animali”. È “atterrato” ieri notte prima in un cortile privato e poi in strada, non riusciva a volare ed è così che una residente, che ha notato l’animale, ha immediatamente “allertato” i suoi compaesani che, senza esitare un attimo, hanno offerto aiuto e indicazioni utili a riguardo. Superstizione a parte, poiché in Sardegna “sa stria” non è proprio di buon auspicio. Ma niente paura, il simpatico pennuto ha subito conquistato tutti, compreso il sindaco Oppus che, una volta recuperato, ha ringraziato ufficialmente “ai miei concittadini e ai Forestali di Isili e Senorbì per aver salvato” l’esemplare.