Mandas si prepara ad accogliere le reliquie di San Salvatore da Horta

Nel 90° anniversario del miracolo di cui è stata beneficiaria Aurora Secchi nel 1933, da oggi sino al 10 dicembre le reliquie del Santo saranno ospitate in paese. Aveva 9 anni la piccola che, in seguito alla scarlattina, rischiò di morire per le gravi conseguenze della malattia: meningite, setticemia non lasciavano speranze a tal punto che le fu data l’estrema unzione. I genitori, disperati, affidarono le loro preghiere a fra Salvatore da Horta e la sera la piccola si risvegliò e chiese del cibo. Un miracolo per i medici come per la Chiesa che lo beatificò 5 anni dopo. Aurora Secchi è morta pochi anni fa a 94 anni. Grande la devozione della comunità verso il Santo che riposa nel santuario a lui dedicato a Cagliari.