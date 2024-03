Mandas, ripristinato a tempo di record il murale dedicato a San Saturnino

“Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi” è l’antico monito che a qualcuno è sfuggito: tratti con uno spray rosso hanno oltraggiato il santo ritratto in una parete del paese per ricordare il cammino del patrono di Cagliari. Un gesto che non è passato inosservato e che avrà delle conseguenze per il o i responsabili. Immediata la presa di posizione da parte del primo cittadino che ha immediatamente messo in moto la macchina per i lavori di restauro del murale. Lorenzo Muntoni a tempo record ha sistemato il dipinto, facendolo ritornare al suo splendore e all’accoglienza dei pellegrini devoti a Santu Sadurru.