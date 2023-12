Mandas, per Saboris Antigus arriva Valeria Marini: sarà la madrina d’eccezione per tutta la Trexenta

Mandas – Per Saboris Antigus arriva Valeria Marini: sarà la madrina d’eccezione per i dieci anni della rassegna, nata grazie al Consorzio I Sentieri del grano. Sarebbe dovuto essere presente anche il presentatore Carlo Conti che, per impegni televisivi, non potrà essere presente a Mandas il 17. Non solo stand, degustazioni e visite ai siti più rappresentativi del territorio, bensì ospiti nazionali come la Marini, soubrette, attrice e imprenditrice, faranno compagnia ai tanti visitatori che animeranno il centro della Trexenta. Tra i tanti ospiti attesi, saranno presenti anche Davide Perra e Cristian Spano, Torneo regionale conclusivo di Sa Murra. Annunciate coppie di giocatori anche da Olmedo.

La manifestazione, oltre a Mandas, vede coinvolti i comuni di Gergei, Gesico, Guasila, Nurri, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Suelli.