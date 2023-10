Mandas, matrimonio sul treno storico per la prima volta in Sardegna

Non solo spiagge e grotte, castelli e torri, da oggi anche dentro i vagoni storici si potrà festeggiare l’unione delle coppie: “Abbiamo approvato in Giunta Comunale, la delibera, e il progetto, per celebrare, previa autorizzazione ARST, matrimoni civili sulle carrozze storiche del Treno storico della Sardegna, il Trenino Verde” ha comunicato il sindaco Umberto Oppus. “Atto che punta a rispondere alle esigenze di chi, nel giorno più bello della propria vita, vuole scegliere il treno e le sue suggestioni”. Un ambizioso progetto che si aggiunge ai tanti già messi in campo dall’amministrazione guidata da Oppus che mira a incentivare il turismo nel territorio e che punta, sempre più, alla promozione dei beni culturali e storici.

“Lavoriamo a un progetto importante che mi auguro trovi la Regione, ma non ho dubbi, grande protagonista”.