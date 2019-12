Mandas, la giunta delibera il rimborso delle spese legali sostenute dall’ex sindaco Oppus e da un tecnico

Umberto Oppus, ex sindaco di Mandas è soddisfatto, la sua richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi dalle accuse mosse da alcuni rappresentanti della minoranza, è stata definitivamente accettata entro gli obblighi di legge dall’attuale Giunta Comunale che ha deliberato il pagamento di sedicimila euro. Una vicenda iniziata qualche anno fa e che aveva visto alcuni esponenti dell’ex minoranza, presentare un esposto denuncia contro l’ex sindaco Oppus e un dipendente dell’ufficio tecnico, per un passaggio amministravo legato alla cooperativa Gruppo Pastori di Mandas. E’ stato lo stesso Pubblico Ministero a chiedere al G.I.P. l’archiviazione della denuncia, in quanto “la notizia del reato per il quale si procede sia infondata”.

Soddisfatto ma allo stesso tempo dispiaciuto, Umberto Oppus, attuale direttore generale dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali, ha dichiarato: “Personalmente soddisfatto perché si è fatta chiarezza, ma spiace per i soldi che potevano essere destinati a dare risposte al paese”.