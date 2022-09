Mandas, alla guida senza patente per la quarta volta: denunciato un 55enne.

Ieri a Mandas i carabinieri hanno denunciato per guida senza patente con recidiva un 55enne del luogo, disoccupato e con precedenti, sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale con provvedimento dal 30 luglio scorso. Sprovvisto di patente di guida poiché revocata dal Prefetto di Cagliari nel 2012, l’uomo è stato notato dai carabinieri mentre transitava sulla SP 36 – al km 5+000, nel comune di Mandas, alla guida di una BMW di un suo conoscente, un pensionato 76enne. Il denunciato è risultato recidivo per la medesima violazione poiché già sanzionato dai militari il 9 set 2020, il 15 maggio 2021 e il 13 ottobre 2021. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca e affidato al proprietario in custodia giudiziale.