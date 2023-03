Manca l’acqua, il sindaco Truzzu chiude due scuole a Cagliari venerdì

Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura temporanea per la giornata di venerdì 31 marzo 2023 della scuola primaria di via Redipuglia (Direzione Didattica Is Mirrionis) e del Centro CPIA di via Trincea Delle Frasche. I due provvedimenti, adottati rispettivamente con Ordinanze n.44 e 45 firmate dal primo cittadino oggi, mercoledì 29 marzo 2023, si sono resi necessari a causa dell’interruzione della erogazione idrica prevista nella zona dei due istituti per il 31 marzo. La sospensione dell’erogazione permetterà l’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione di una grossa perdita idrica proveniente dagli edifici.